İSTANBUL / BEYOĞLU – Giresun’un Alucra ilçesinde başlatılan ve kısa sürede bölgenin en önemli gündem maddesi haline gelen "Alucra’ya Komando Tugayı" talebi, metropollerde yaşayan Alucralıların da desteğiyle güçleniyor. Yeniden Refah Partisi Alucra İlçe Başkanı Mücahit Şerbetçi’nin öncülüğünde başlayan kampanya, İstanbul Beyoğlu’nda açılan imza standıyla yeni bir boyut kazandı.

Siyaset Üstü Bir Memleket Meselesi

Beyoğlu Okmeydanı Kuzey Sokak’ta kurulan imza standında hemşehrileriyle buluşan Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Furkan Koyuncu, yaptığı açıklamada bu talebin siyasi bir konu değil, Alucra’nın geleceğini kurtaracak bir "memleket meselesi" olduğunu vurguladı.

Koyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alucra’dan yükselen bu güçlü memleket çağrısına Beyoğlu’ndan destek veriyoruz. Türkiye genelinde kurulması planlanan yeni komando tugaylarından birinin Alucra’mıza kazandırılması; ilçemizin ekonomisini, sosyal hayatını ve bölgesel kalkınmasını doğrudan etkileyecektir. Bu, siyasi görüş ayrılığı gözetmeksizin hepimizin ortak davasıdır."

Teşekkür ve Birlik Mesajı

Kampanyanın öncüsü Mücahit Şerbetçi’ye ve destek veren tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Furkan Koyuncu, İstanbul’da yaşayan tüm Giresunlu ve Alucralı vatandaşları imza atarak bu haklı talebe ortak olmaya çağırdı.

Haber:Yavuz Kayacık