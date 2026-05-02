İSTANBUL (İGFA) - Final Four öncesi tüm takımların kaptanları ve başantrenörleri İstanbul Marriott Hotel Asia'da gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya geldi. Zorlu mücadele öncesinde Giulio Cesare Bregoli ve Simge Aköz düşüncelerini dile getirdi.

Final Four öncesinde değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, takımın odağının tamamen önlerinde olduğunu vurgulayarak 'Bizim için iş henüz bitmedi. Buradaysak bunu hak ettiğimiz için buradayız ve şimdi sahada bunu en iyi şekilde göstermek istiyoruz' dedi.

Uzun aranın zorluklarına da değinen Bregoli, 'Ritmi yeniden yakalamak kolay değil ama bu herkes için aynı. Önemli olan sahaya çıktığımızda ne kadar disiplinli ve kararlı oynadığımız' ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Simge Aköz ise takımın gelişimine dikkat çekerek 'Sezon boyunca çok geliştik ve birlikte oynamayı öğrendik. Ama bizim için bu sadece bir sonuç değil, devam eden bir süreç' dedi.

Final Four için hazır olduklarını belirten Aköz, 'Her top için savaşan, birbirine bağlı bir takım görecekler. Sahada her şeyimizi bırakacağız' sözleriyle mücadele vurgusu yaptı.

Turuncu beyazlılar karşılaşmadan galip ayrılması durumunda VakıfBank veya Imoco ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit, kupa yolunda karşılaşma hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Eczacıbaşı Dynavit - Savino Del Bene Scandicci karşılaşması bu akşam saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.