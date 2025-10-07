Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi öncesi yaptığı açıklamada 5G teknolojisinin sektörel değişim yaratacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, 5G'nin düşük gecikmesi, yüksek kapasitesi ve akıllı uygulamaları ile Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendireceğini vurguladı. Mobil işletmeler 5G hizmeti 1 Nisan 2026 itibariyle verebilecek.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dijital altyapısını 5G ile daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için önemli bir süreci başlattıklarını vurguladı. 5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi tüm stratejik sektörler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

YENİ DÖNEMLE BİRLİKTE MOBİL İNTERNET HIZI ARTACAK

5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında, '2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak' dedi.

5G ile birlikte akıllı şehir uygulamalarının daha fazla gelişeceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, 'Akıllı yol uygulamaları, nesnelerin hızlarının tespit edilmesi ve birbirleriyle paylaşılması sayesinde yol güvenliğinin artırılması, nesnelerin internetine yönelik uygulamalarla birlikte otoparkların ve enerji yönetiminin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi mümkün olacak.' dedi.

5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacağını belirterek, böylelikle hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacakları, hem de yerli üretimi teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.

16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek 5G ihalesi sonrasında, mobil işletmelerin de 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlaması bekleniyor.