Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Ağustos ayında 548 firma için izin belgesi düzenledi. 26 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edilirken, 4 firmanın da dahilde işleme izin belgeleri re'sen iptal edildi.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin ticaret belgeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ağustos ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete’de duyurdu.

Buna göre, geçen ay 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 4 hariçte işleme izin belgesi, 19 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 26 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, 4 firmanın da belgelerin re'sen iptal edildi.

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

–– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi –– 2025 Yılı Ağustos Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi