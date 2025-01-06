Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Avrupa Para Gençlik Oyunları’nın yapılacağı tesis belli oldu. 50 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katılacağı organizasyonun tüm müsabakalarına İBB Cebeci Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Yedinci kez düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) tarafından 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında organize edilecek.

Türkiye’de ilk kez yapılacak yarışlar, İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un işlettiği Cebeci Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Tüm müsabakaların tek bir komplekste yapılmasına yeterli altyapıya sahip olan yaklaşık 85 bin metrekarelik bir alanı kaplayan İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde sporcular, atletizm, basketbol, boccia, golbol, judo, masa tenisi, okçuluk, tekvando ve yüzme olmak üzere toplamda dokuz branşta yarışacak.

İSTANBUL REKOR KIRACAK

Bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, katılımcı sayısıyla bir rekora sahne olacak. 2022’de Finlandiya’nın Lahti kentinde düzenlenen son Avrupa Para Gençlik Oyunları’na 28 ülkeden toplam 415 sporcu katılmıştı. İlk olarak Çekya’nın Brno kentinde 2011 yılında düzenlenen oyunlar, ertesi yıl yine aynı ülke ve şehirde yapıldı. Oyunlara 2015’te Hırvatistan’ın Varazdin, 2017’de İtalya’nın Liguria, 2019 ve 2022’de de Finlandiya’nın Lahti şehri ev sahipliği yaptı. 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları adaylığı için Türkiye ve Portekiz finale kalmış ve Temmuz ayında toplanan Avrupa Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu, oyunları oy birliği ile İstanbul’a vermişti.