Afrika kıtasının ekonomik potansiyelini odağına alan ve iş dünyasının en prestijli buluşmalarından biri haline gelen, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen WCI Afrika Ticaret Forumu, 13–14 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel’de gerçekleştirilecek. Etkinliğin ana sponsoru bu yıl, lüks ve klasik mobilya alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından Asortie Mobilya oldu.İSTANBUL (İGFA) - WCI Afrika Ticaret Forumu, her yıl Afrika’nın hemen hemen tüm ülkelerinden iş dünyası temsilcilerini, yatırımcıları, sanayicileri ve resmi heyetleri bir araya getirerek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Forum; networking oturumları, B2B görüşmeleri, paneller ve sektör sunumları ile yoğun bir ticari gündeme ev sahipliği yapıyor.

Türk Markalarının Afrika Açılımında Asortie Mobilya Desteği 2005 yılından bu yana Nijerya, Gana, Senegal, Tanzanya, Kenya, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Malavi, Sudan, Fas, Cezayir, Tunus, Benin, Togo, Gine, Moritanya, Madagaskar, Ruanda, Uganda, Etiyopya ve Kamerun’un da aralarında bulunduğu 56’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Asortie Mobilya, Afrika kıtasında güvenilir ve saygın bir Türk markası olarak konumlanıyor.

Firmanın WCI Afrika Forumu’na ana sponsor olması, markanın kıtadaki ticari gücünü ve uluslararası prestijini bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Afrika Geleceğin Ticaret Merkezi Olacak” Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, Afrika İş Formu ana sponsorluğunu değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Afrika pazarı, sadece bugünün değil, geleceğin de ticaret merkezi olacak. 20 yıla yakın süredir kıtada aktif olarak yer alıyor, projelere katılıyor, sahada birebir çalışıyoruz. Bugün birçok Afrika ülkesinde devlet başkanlığı sarayı, havalimanı, otel, villa, kamu binası ve konut projelerinde Asortie ürünlerini görebilirsiniz. WCI Forum, bu vizyonumuzu daha da genişletmemize katkı sağlayacak önemli bir platform.”

Firma, Afrika’daki faaliyetlerinde yalnızca ürün satışı değil; kişiye özel mobilya üretimi, iç mimari danışmanlığı ve proje bazlı tasarım çözümleri ile de öne çıkıyor.

Büyükelçilere ve Katılımcılara Özel Karşılama Forum kapsamında Afrika’daki 40’tan fazla ülkenin büyükelçisi ve ticaret ataşesinin İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Asortie Mobilya, organizasyonun ana sponsoru olarak misafirlere Türk misafirperverliğini yansıtacak özel bir karşılama hazırladı. WOW Hotel’de konaklayacak katılımcıların odalarına Asortie logolu şık hediye kutuları hediye edilecek. Bu kutularda markayı tanıtan kataloglar, özel üretim kalemler, defterler ve “hoş geldiniz” mektupları yer alacak.

Türkiye ile Afrika Arasında Köprü Bu yılki forum; altyapı yatırımlarından inşaat sektörüne, mobilyadan sağlık ve tarım teknolojilerine kadar pek çok sektörde yeni iş birliklerinin temelini atmayı hedefliyor. Asortie Mobilya da etkinlik boyunca yapılacak B2B görüşmelerde yer alarak Afrika’dan gelen yatırımcılara projelere özel çözümler sunacak.

Afrika Vizyonu Güçleniyor Asortie Mobilya, Afrika pazarındaki başarısını ürün kalitesinin yanı sıra güvene dayalı iş modelleri, zamanında teslimat güvencesi ve satış sonrası hizmetleriyle sürdürüyor. Marka, Türkiye’nin global ölçekte tanınan isimleri arasında yer alma hedefini, Afrika’daki projeleriyle pekiştiriyor.

WCI Afrika Forumu’nun, bu vizyonun uluslararası alanda görünürlüğünü artıracağı ve yeni iş birliklerinin kapısını aralayacağı öngörülüyor.

Etkinliğe dair gelişmeler, Asortie Mobilya’nın resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden takip edilebilecek.