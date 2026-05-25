İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi uzmanları, Kurban Bayramı öncesinde hem kesim güvenliği hem de et saklama koşulları konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Uzmanlar, kesimlerin mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgularken, sıcak etin plastik poşetlere konulmaması gerektiğine dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Rüştü Uçan, Kurban Bayramı'nda yaşanan yaralanmaların büyük bölümünün acemi kasaplardan kaynaklandığını belirtti. Uçan, 2022 yılında İstanbul hariç 5 bin 102 kişinin kurban kesimi sırasında kesici aletler veya hayvan darbeleri nedeniyle yaralandığını hatırlattı.

Kesim alanlarının önceden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Uçan, belediyeler tarafından belirlenen hijyenik ve denetimli alanların tercih edilmesini istedi. Kurbanlık hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasının da büyük önem taşıdığını belirten Uçan, bulaşıcı hastalık riskine karşı kulak küpesi ve sağlık kontrollerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Kesim sırasında kullanılan bıçak ve ekipmanların temiz ve uygun keskinlikte olması gerektiğine dikkat çeken Uçan, olası kazaları önlemek için çelik örgülü kasap eldiveni kullanılmasını önerdi. Özellikle büyükbaş hayvan kesimlerinin uzman kasaplar tarafından yapılmasının yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Kurban derisinin ekonomik değer taşıdığına da işaret eden Uçan, derinin zarar verilmeden çıkarılması ve kaya tuzuyla muhafaza edilmesi gerektiğini kaydetti.

Etin saklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öğretim Görevlisi Mustafa Cüneyt Gezen ise sıcak etin plastik poşet veya kaplara konulmaması gerektiğini söyledi. Plastik ürünlerde bulunan bazı kimyasalların sıcaklıkla birlikte ete geçebileceğini belirten Gezen, bunun sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade etti. Gezen, kurban etinin en az iki saat dinlendirilip soğutulduktan sonra taşınması gerektiğini belirterek, etlerin yağlı kağıda sarılarak buzdolabına veya derin dondurucuya konulmasını önerdi. Çözülen etin tekrar dondurulmaması gerektiğini de hatırlatan Gezen, aksi durumda zararlı bakterilerin oluşabileceği uyarısında bulundu.