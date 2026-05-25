ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin posta, kargo ve haberleşme altyapısında önemli bir büyüme kaydedildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı geçtiğini ifade ederek bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu duyurdu.

Haberleşme gönderilerinin ise 224,1 milyona ulaştığını kaydeden Uraloğlu, gönderilerin yüzde 82'sinin kabul edildiği tarihten sonraki iki gün içinde vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Türkiye'nin lojistik altyapısının güçlendiğini vurgulayan Uraloğlu, büyüyen e-ticaret ekosistemi ve hızlanan haberleşme ağı sayesinde iletişim ve taşımacılık kapasitesinin her geçen gün daha ileri taşındığını ifade etti.

