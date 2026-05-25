Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında hidroelektrik santrallerinden 11,66 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve bunun tüm zamanların en yüksek Nisan ayı verisi olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hidroelektrik üretimindeki artışın Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine önemli katkı sağladığını belirtti. Bakan Bayraktar, Nisan ayında yalnızca su kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminin toplam aylık üretimin yüzde 41,4'ünü karşıladığını ifade etti.

Hidrolik üretimdeki yükselişle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 70,5'e ulaştığını kaydeden Bakan Bayraktar, yerli kaynakların payının ise yüzde 83 seviyesine çıktığını açıkladı. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasıyla dışa bağımlılığın azaltıldığını belirtti.

Nisan ayında hidrolik santrallerden elektrik üretimi 11,66 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sadece suyun gücüyle aylık toplam elektrik üretimimizin %41,4'ünü karşıladık.



Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.