Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizm sektöründe hareketlilik oluşturdu. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetler ve ekonomik belirsizlik nedeniyle vatandaşın tatil harcamalarında daha temkinli davrandığını belirtiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Turizmci Murat Akbal, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının sektöre moral verdiğini ancak ekonomik şartların tatil planlarını doğrudan etkilediğini söyledi. Akbal, ulaşım, konaklama ve yeme-içme maliyetlerindeki artış nedeniyle vatandaşların bütçe odaklı hareket ettiğini ifade etti.

Özellikle okullar kapanmadan önce alınan tatil kararının ailelerde planlama zorluğu yarattığını belirten Akbal, erken rezervasyon alışkanlığının ciddi ölçüde azaldığını, son dakika rezervasyonlarının ise arttığını kaydetti.

Bayram döneminde turizm hareketliliğinin ana yükünü yerli turistin taşıdığına dikkat çeken Akbal, özellikle Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme ve Bozburun gibi destinasyonlarda doluluk oranlarının yüzde 70 ila 85 seviyelerine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Son yılların yükselen turizm merkezlerinden Bozburun'da özellikle butik otel ve özel konseptli tesislere yoğun talep olduğunu belirten Akbal, ünlü isimlerin daha sakin ve doğayla iç içe lokasyonlara yöneldiğini ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan tatil içeriklerinin de destinasyon tercihlerinde etkili olduğunu kaydetti.

Yabancı turist tarafında ise özellikle Rusya, Almanya, İngiltere ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Antalya, Trabzon ve Karadeniz hattına ilgisinin sürdüğü belirtildi.

Turizm sektörünün yüksek doluluk oranlarına rağmen ekonomik baskı altında olduğunu vurgulayan Akbal, enerji giderleri, personel maliyetleri, kira artışları ve gıda enflasyonunun işletmeleri zorladığını söyledi. Özellikle küçük ve orta ölçekli tesislerin finansman sorunu yaşadığını ifade eden Akbal, yüksek faiz politikalarının yatırımları yavaşlattığını dile getirdi. Akbal, turizmin Türkiye ekonomisi için stratejik bir döviz kaynağı olduğunu belirterek, sektörün KDV indirimi, düşük faizli yatırım kredileri, butik otellere özel vergi desteği ve sezon dışı turizmi güçlendirecek teşvikler beklediğini söyledi.

'Turizm desteklenirse sadece sektör değil, Türkiye ekonomisi kazanır' diyen Akbal, sürdürülebilir büyüme için yapısal desteklerin artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.