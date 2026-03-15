İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla kira yardımlarında iki kritik değişikliğe gidiyor. Büyükşehir Meclisi'ne sunulan teklifle, güçlendirme ruhsatı alan binalar kira yardımı kapsamına alınırken; Bakanlığın kira yardımı vermediği İBB yetkisindeki riskli ve rezerv yapı alanlarında da yardım miktarları artırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, saha çalışmalarında kentsel dönüşümü yavaşlatan mali ve teknik engelleri gidermek adına mevcut uygulamalarında önemli düzenlemeler yaptı.

Yapılan çalışma, özellikle kentsel dönüşüm alanlarındaki uzlaşma süreçlerini hızlandırmayı ve riskli yapıların tahliyesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Düzenlemedeki en önemli yeniliklerden biri güçlendirme yöntemine yönelik oldu. İBB'nin 'Hızlı Tarama' yöntemiyle incelenen ve statik açıdan riskli olduğu tespit edilen binalar için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği standartlarına uygun güçlendirme ruhsatı alınması halinde, hak sahipleri kira yardımı sistemine dahil edilecek. Bu sayede, binasını tamamen yıkarak yeniden inşa etmek yerine teknik olarak güçlendirmeyi tercih eden vatandaşların üzerindeki mali yük hafifletilerek, güvenli yapı stokuna geçiş süreci desteklenecek.

BAKANLIK DESTEĞİ OLMAYAN ALANLARDA GÜNCELLEME

İkinci düzenleme ise Bakanlık tarafından kira yardımı yapılmayan 'Riskli Alan' ve 'Rezerv Yapı Alanı' sınırlarındaki binaları kapsıyor. Sadece İBB tarafından kira yardımı sağlanan bu riskli ve rezerv yapı alanlarında, mevcut tutarların İstanbul'daki kira rayiçleri karşısında düşük kalması nedeniyle miktarların artırılması talep edildi. Yapılacak kira artışı ile söz konusu riskli alanlardaki tahliye süreçlerinin hızlandırılması öngörülüyor.

VERİLERLE İBB'NİN DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Hatırlanacağı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar toplam 4 bin 287 bağımsız birimde 5 bin 223 hak sahibine 372 milyon 181 bin 307 lira 56 kuruş kira yardımı ödemesi gerçekleştirdi.

Yeni düzenlemelerle birlikte, özellikle uzlaşma görüşmelerinin tıkandığı bölgelerde çözüm üretilmesi ve İstanbul'un deprem direncinin artırılması hedefleniyor. Sürecin, İBB'nin yetki alanındaki projeler dahilinde şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde yönetilmeye devam etmesi bekleniyor.