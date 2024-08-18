Denizli Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı yapıldı. “Mutlu insanların yaşadığı Ege kenti Denizli için geleceğimize birlikte karar verelim” sloganıyla kentin önümüzdeki 5 yılını kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirlemek üzere hayata geçireceği stratejik plan şehrin geleceğine ışık tutacak.DENİZLİ (İGFA) - Mutlu insanların yaşadığı Ege kenti Denizli için geleceğimize birlikte karar verelim” sloganıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin, gelecek 5 yılı kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirlemek üzere hayata geçireceği 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcıları Onur Yılmaz, Özgür Başkurt ve Hülya Bartal ile daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Genel Sekreter Bozbaş, programın açılış konuşmasında “Dirençli kent”, “Kırsal kalkınma”, “Çevre, iklim, enerji”, “Sosyal refah ve dayanışma”, “Turizm”, “Modern kent”, “Gençlik ve kadın” ile “Kurumsal kapasite” olmak üzere 8 ana alanda hayata geçirecekleri 2025-2029 Stratejik Plandaki her bir başlığın şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

“Dünya artık tarıma muhtaç bir hale geliyor”

Toplantıdan çıkacak proje, faaliyet ve fikirlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Bozbaş, bu dönemde kırsal kalkınma ve tarımın biraz daha önem kazandığına dikkati çekerek, “Ne olursa olsun aslında dünya artık tarıma muhtaç bir hale geliyor. Kırsal kalkınma dinamik bir hale geliyor” ifadelerini kullandı. Denizli’nin bir sanayi kenti olduğunu, bundan dolayı kırsaldan ve çevre illerden zaman içinde büyük göç aldığını işaret eden Bozbaş, son dönemde sanayi ve ihracatta yaşandığı söylenen sıkıntılara değinerek, “Bu anlamda, tersine göç olursa, bu insanları kırsalda nasıl tutarız? Şehrin en büyük dinamik gücünü elinde bulunduran Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda neler yapabiliriz? Kırsal kalkınmada neler yapabiliriz? Bu anlamda bu toplantıdan çıkacak sonuçları çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizli’nin turizm potansiyeli artırılacak

Denizli turizmine de büyük önem verdiklerini belirten Bozbaş, yakın süreçte bu konuda bir çalıştay düzenleyeceklerini, kentin turizm potansiyelini daha da artırmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. Bu tür çalışma ve stratejik planlarla ulusal ve yerel ölçekteki tecrübeli ve alanında uzman kişileri bir araya getirerek gerçekleştirilebilir hedefleri tespit edeceklerini kaydeden Bozbaş, belirledikleri faaliyet ve hedeflerin planlamasını da yaparak kamuoyuna deklare edeceklerini, bu şekilde daha verimli yol alacaklarını söyledi. Bozbaş ayrıca temel amaçlarının Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde Denizli’yi mutlu insanların yaşadığı bir Ege kenti haline getirmek olduğunu vurgulayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.