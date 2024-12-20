Sivas, Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu illerinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD tarafından senaryoya dayalı olarak deprem tatbikatı yaptı. Bölgesel tatbikatta, senaryo gereği Tokat merkezli meydana gelen 7,0 büyüklüğünde deprem ardından koordinasyon kabiliyeti güçlendirildi.SİVAS (İGFA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, bölgesel tatbikat yapıldı. Bölgesel tatbikat, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Buna göre AFAD tarafından hazırlanan senaryo kapsamında, Tokat merkezli 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapılan Sivas'taki tatbikatta; 23 çalışma grubu, 16 ilçe kaymakamlığı, STK temsilcileri, Destek AFAD gönüllüleri ile toplamda 356 araç ve 1.212 personel görev aldı. Tatbikat ile olası depreme karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesinin yanı sıra afet anında hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon kabiliyetini güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırılması amaçlandı.