Mektup takdimi sırasında Lübnan Büyükelçisi Anuti'nin küçük kızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çizdiği resmi hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Abdulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan; Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya büyükelçilerini kabul etti.

