Kısa adı OYDER olan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından düzenlenen 49. Bölge Diyalog Toplantısı, Bursa’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Otomotiv sektörünün mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulunulan OYDER'in toplantısı, ofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su aynı zamanda Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu ve sektörün önde gelen isimlerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, "Bölge Diyalog Toplantıları aracılığıyla meslektaşlarımızla sektörümüzü konuşmaya karar verdiğimiz günden bugüne 48 toplantıyı geride bırakmış bulunuyoruz. Bu 49’uncu toplantımızın ardından yılın geri kalanında farklı bölgelerde buluşmalarımız devam edecek." dedi.

Bursa’nın otomotiv sanayisindeki stratejik önemine vurgu yapan Erciş, "Bursa, otomotiv sanayimizin adeta bir üssü konumunda. Ülkemizdeki ilk otomobil fabrikalarının bulunduğu otomotivin kalbinin attığı bu güzel şehirde bir arada olmamız ayrıca çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş yetkili satıcılar üzerinde mevcut durumundaki stok baskısının çok ciddi sorun yarattığına değinerek, bu konunun halledilmesi gerektiğiniaksi halde önümüzdeki dönemde yetkili satıcılık mesleğinin sürdürülebilir olmasına ciddi bir tehdit oluşturacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca sektördeki günlük sorunların yanı sıra uzun vadeli planlar da tartışıldı. OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, 24 Ekim’de İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilecek olan Otomotiv Kongresi hakkında bilgi vererek, kongreye davet etti.