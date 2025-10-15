Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantıya, 16 ilçeden yaklaşık 250 öğretmenin katılması bekleniyor. Etkinlikte öğretmenlere proje hazırlama, yürütme ve sunum süreçlerine ilişkin bilgiler verilecek.

Bu yıl daha fazla öğrenci ve okulun projelerle tanışması amacıyla, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Projeler Koordinatörlüğü tarafından 4006 Bilim Fuarı Bilgilendirme Toplantısı, 17 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da bugüne kadar 39 okulun desteklenmeye hak kazandığı program kapsamında binlerce öğrenci bilimle buluştu.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, çocuk ve gençlerin bilimsel proje üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı'nın 12. dönem çağrıları yayınlandı.

Doçentlik Yönetmeliği'nde değişiklik... Etik ihlal ve başvuru süreçleri sıkılaştırıldı

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.