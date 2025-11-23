SAKARYA (İGFA) - SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Geyve'de 40 bin aboneye kesintisiz içme suyu sağlayacak 3 yeni alternatif yer altı kaynağı ve 5 kilometrelik yeni isale hattı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Sakallıoğlu, 'Devreye aldığımız üç yeni içme suyu kaynağıyla ilçemizin geleceği için güçlü bir yatırımı daha tamamlamış olduk. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi belirterek, tamamladığımız projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

Kısa sürede tamamlanan proje kapsamında 3 farklı bölgede 3 alternatif kaynak ve bu kaynaklardan elde edilen içme suyu, inşa edilen 5 bin metrelik içme suyu hattıyla 40 bin aboneye kesintisiz ulaştırılacak.

5 BİN METRELİK YENİ İSALE HATTI DEVREYE ALINDI

Hamza Pınarı, Belpınar ve Göktepe bölgelerinden çıkarılan kaliteli içme suyu,inşa edilen 5 bin metrelik isale hattı ile Geyve deposuna aktarılmaya başlandı. Analizlerden başarıyla geçen kaynak suları 17 mahallede bulunan abonelerekayıp-kaçak olmadan kesintisiz şekilde ulaştırıldı.Özellikle yaz aylarında nüfusu artan ilçenin su ihtiyacına karşılık verildi.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, tamamlanan projenin geleceğe yatırım olduğunu vurgulayarak, 'Geyve'de devreye aldığımız üç yeni içme suyu kaynağıyla ilçemizin geleceği için güçlü bir yatırımı daha tamamlamış olduk. Hem kaliteli suya erişimi artırıyor hem de mevcut kaynaklarımız üzerindeki yükü azaltıyoruz. Bu çalışma, iklim değişikliğinin etkilerine karşı ilçemizi daha dirençli kılacak adımların önemli bir parçasıdır. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi belirterek, tamamladığımız projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum'dedi.

Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Süleymanpaşa Mahalle Muhtarı Fehmi Uysal, 'Muhtar olarak çalıştığımız en iyi hizmet aldığımız kurum SASKİ. SASKİ'nin çalışmalarından çok memnunuz. Geyve'ye de yeni içme suyu kaynakları getirdiler.Büyükşehir Belediye Başkanımız da ilçemize olan tutumundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar' dedi.