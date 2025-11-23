Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Ağva'da Kasım ayının son günlerinde güneşli ve sıcak bir Cumartesi günü, önceki dönem Şile Belediye Başkanı ve İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Mahalle Başkanı Osman Şahin ve partililerle birlikte vatandaşlarla buluştu.

Ziyaret sırasında çocuklar ve büyükler, 'İlhan Amca' ve 'İlhan Abi' sesleriyle Ocaklı'ya sevgi gösterisinde bulundu. Sıcak ve samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmada, vatandaşlar ile olan etkileşimler yoğun ilgi gördü.

İlhan Ocaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Güzel ve güneşli bir Cumartesi gününde Ağva'da hem dostlarımızın hoş sohbetlerine ortak olduk, hem de Ağvalı hemşehrilerimizle özlem giderdik. Sıcak ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.