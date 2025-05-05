İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik 4 ilde 6 ayrı organize örgüte yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüpheliden 43'ü tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Denizli’de D.S.’nin, İzmir'de M.K.'nın (yurt dışı firar), Kırklareli’de N.G.'nin, İstanbul’da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.’nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemleri devam ettiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1919252964453040453

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Silahlı Saldırı, Mala Zarar Verme, İnsan Kaçakçılığı, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisleri tebrik etti.