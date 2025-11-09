AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, AFAD Başkanlığı akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan Mudanya Belediyesi MAK Ekibini ziyaret ederek, akreditasyon belgesi ve kentsel arama kurtarma armasını takdim etti.

BURSA (İGFA) - AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, Mudanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mudanya Arama Kurtarma (MAK) Ekibini ziyaret etti.

AFAD Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen akreditasyon sınavını başarıyla geçen ekibe, Müdür Buldan tarafından akreditasyon belgesi ile kentsel arama kurtarma arması verildi.

Belgeyi, Mudanya Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hakan Öztürk teslim alırken, arma ise ekip lideri Aykut Şener'e takıldı. Buldan, ekibin afetlere hazırlık konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, ekip lideri ve üyelerini tebrik etti.

Ziyarette konuşan AFAD İl Müdürü Buldan, 'Afetlere karşı birlikte daha güçlüyüz. Yerel yönetimlerin bu alandaki bilinçli ve donanımlı ekipleri, afet anında büyük önem taşıyor' dedi.

Mudanya Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hakan Öztürk de desteklerinden dolayı AFAD İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.