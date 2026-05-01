Zonguldak Kandilli'deki maden ocağında yaşanan iş kazası sonrası yüzde 100 engelli kaldığını belirten Tuncay Dilaver, iş güvenliği ihmali iddiasıyla yetkililere çağrıda bulunarak, 'Dava uzun sürebilir, benim zamanım yok' dedi.

Sina ÇILADIR / ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak'ın Kandilli beldesinde faaliyet gösteren Er Maden'e ait maden ocağında, işletmeci konumundaki Bahadır Madencilik bünyesinde çalışan Tuncay Dilaver, geçirdiği iş kazası sonrası yaşamının tamamen değiştiğini belirterek yetkililerden destek istedi. Kaza sonrası yüzde 100 engelli kaldığını ifade eden Dilaver, ilk olarak İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldüğünü, burada 35 gün tedavi gördükten sonra maddi desteğin kesildiğini ve devlet hastanesine sevk edildiğini söyledi. Şirketin kendisine destek olacağı yönünde söz verdiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

Üç çocuk babası olduğunu belirten Dilaver, ailesinin geçimini yalnızca sigortadan gelen gelirle sağlamaya çalıştığını ifade ederek özellikle okul çağındaki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi.

'İSKELE YOKTU, TAVAN ÇÖKTÜ'

Kazaya ilişkin hazırlanan rapora da tepki gösteren Dilaver, üç maden mühendisinin imzasıyla 'işçinin kendi hatasıyla iskeleden düştüğü' yönünde tutanak tutulduğunu ancak olayın gerçeği yansıtmadığını savundu.

'İskele yoktu ki düşeyim' diyen Dilaver, 'İskele ve tahkimat olmadığı için üzerime tavan çöktü. Tüm kemiklerim kırıldı. Daha fazla kazanç için gerekli önlemler alınmıyor. Bir vardiya kaybı olmasın diye iskele kurulmadı. Benim hayatım bitti ama başkalarının da başına gelmemesi için burası denetlensin.' dedi. Dilaver, maden sahasında çalışan diğer işçilerin de benzer risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek iş güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

'YARGI SÜRECİ UZUN, BENİM ZAMANIM YOK'

Olayı yargıya taşıdığını ifade eden Dilaver, dava sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çekerek acil destek çağrısında bulundu. Mahkemenin yıllarca sürebileceğini belirten Dilaver, 'Kazansam da sağlığıma kavuşamayabilirim. Benim tedavi olmam ve ailemin geçimini sağlamam gerekiyor. Üç çocukla yatağa bağlı kaldım. Devletimden yardım bekliyorum' diye konuştu.