31 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda 225 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 188 şüphelinin yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden 102'sinin tutuklandığnı, 55'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında 107 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 102 TUTUKLAMA" 31 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 225 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheliyi yakaladık❗️

Operasyonlarda Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, Telefon çekilişi ve iş vaadiyle, Sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, Vatandaşlarımızla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaparak ve Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.