Plaj Hentbolu Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları ile Plaj Hentbolu U17 Kızlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonaları'nın ev sahipliği, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Alanya'ya verildi. Hentbol organizasyonu serüvenine 1995 yılında Sokak Hentboluyla başlayan Alanya, 30 yıl sonra yine büyük bir hentbol şenliğine sahne oluyor.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en büyük ve kapsamlı organizasyon niteliğini taşıyacak olan şampiyonalarda, katılım hakkı kazanan 19 Avrupa ülkesinden toplam 64 takım ile binden fazla hentbolcu, iki hafta boyunca Alanya'da madalya şansı için mücadele ediyor.

OTUZUNCU YILDA BÜYÜK ŞENLİK

Hentbol serüvenine, Hentbol Milli Takım Oyuncusu ve Antrenör Ramazan Demirci öncülüğünde 1995 yılında Sokak Hentboluyla başlayan Alanya, 30 yıl sonra büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’ın da ilk yıldan itibaren büyük katkılarıyla organize edilen ve aradan geçen yıllar içinde özveriyle sürdürülen etkinlik, günümüzde Avrupa Şampiyonası’yla taçlandırıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, hentbolun hem sporcuların fiziksel yeteneklerini sergiledikleri hem de izleyicilerin keyifli zaman geçirdiği bir spor dalı olduğunu belirterek, “Sporun birleştirici gücüne inanıyor ve belediye olarak, sporun her dalını desteklemek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Hentbol gibi gençlerimizi spora teşvik eden, onları sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına yönlendiren sportif etkinlikleri arttırmak, en başta gelen hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

Plaj hentbolunun Avrupa'daki en üst seviye organizasyonuna Alanya'nın ev sahipliği yapacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Geçen yıl Avrupa Hentbol Federasyonu’nun (EHF) plaj hentbolunda takımlar bazında en büyük organizasyonu olan EHF EBT finallerini Antalya’da düzenledik. İzmir'de de EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nı düzenledik. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Türkiye'nin plaj hentbolunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtmiş, plaj hentbolunda önemli başarılar elde etmiş bir ülke olarak farklı organizasyonlar düzenleyeceğimizi ve uluslararası hentbol dünyasına bunu göstereceğimizi söylemiştik. Projelerimizin ve çalışmalarımızın sonucunu alıyoruz. Önce salonda EHF Kadınlar EURO 26'nın ev sahipliğini Antalya'ya kazandırdık. Şimdi de plajda EURO 25'i Alanya'ya aldık. Plaj hentbolunda söz sahibi ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

EHF PLAJ HENTBOLU EURO 2025’E KATILACAK TAKIMLAR

EHF Plaj Hentbolu EURO 2025 Kadınlar Şampiyonası'na ev sahibi ülke Türkiye ile 2024 Dünya Şampiyonası'ndan katılmaya hak kazanan Avrupa takımları; Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Norveç, Yunanistan ve Danimarka; 2024 Plaj Hentbolu Şampiyonası'ndan katılmaya hak kazanan takımlar; Macaristan, Fransa, İsveç, Ukrayna, Hırvatistan, Slovakya, Polonya ve Bulgaristan oldu. Erkekler Şampiyonası’na ise ev sahibi Türkiye ile 2024 Dünya Şampiyonası'ndan kalifiye Avrupa takımları; Macaristan, Almanya, Danimarka, Portekiz, İspanya ve Hırvatistan; 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan kalifiye takımları; Polonya, İsveç, Fransa, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, İtalya, Çekya ve Malta katılıyor.