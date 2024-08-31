Türk milletinin bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya gösterdiği diriliş günü 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gemlik'te coşkulu anlara sahne oldu!BURSA (İGFA) - Akşam saatlerinde eski Diş Hastanesi önünde bir araya gelen binlerce Gemlikli Zafer Korteji'nde marşlar söyleyerek yürüdü. Bayram coşkusu, Gemlik Belediyesi tarafından İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen Efsane 90'lar Konseri ile zirveye taşındı. 90'lı yılların ünlü sanatçıları, döneme damga vuran şarkılarını Gemlikliler ile birlikte söylediler.

Konser sonrası sahneye gelerek Gemliklilerin Zafer Bayramı'nı kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Sabah gerçekleştirdiğimiz tören programları ve yürüyüşümüzün ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu, İskele Meydanı’nda gerçekleşen Efsane 90’lar konseriyle sürdürdük.

102 yıldır taşıdığımız milli mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini gösteren bu coşku, artarak devam edecek. Bu eşsiz konserle bizlere müthiş bir müzik şöleni yaşatan Efsane 90’lar kadrosuna, Hazal’a, Şahsenem’e, Seçil’e, Zafer Peker’e, Murat Makar’a ve coşkumuza ortak olan hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu zafer hepimizin, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" şeklinde konuştu