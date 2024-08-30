Nevşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Fener Alayı Yürüyüşü düzenlenecek.NEVŞEHİR (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Nevşehir’de 30 Ağustos 2024 Cuma akşamı Fener Alayı Yürüyüşü düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenleyeceği kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek Fener Alayı Yürüyüşü saat 20.30’da Nevşehir Belediyesi önünde başlayacak. Katılımcılar, buradan Nevşehir Valiliği önüne kadar bando eşliğinde yürüyüş yapacaklar.

Yürüyüşe, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yaz Spor Okulları Kurslarına katılan çocuk ve gençlerle birlikte vatandaşlar ve protokol üyeleri katılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Fener Alayı Yürüyüşüne tüm Nevşehir halkını Türk bayrakları ile birlikte katılmaya davet etti.