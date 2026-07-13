Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde ve İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Türk Dünyası Yaz Forumu'nun açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi. On gün sürecek forumda, Türk dünyasının farklı ülkelerinden akademisyenler, uzmanlar ve gençler ortak gelecek vizyonu için bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) himayesinde, İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Türk Dünyası Yaz Forumu, İstanbul'da gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

10 gün sürecek forum, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu Türk dünyası ülkelerinden akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları ve genç katılımcıları ortak bir platformda buluşturuyor. Açılış programında İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Sarı, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Nuri Guliyev konuşma yaptı.

Konuşmalarda, Türk dünyasında akademik iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak vizyonun geliştirilmesi ve genç nesiller arasında kalıcı bağların kurulmasının önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, ortak tarih ve kültürel mirasın yanı sıra bilimsel ve kurumsal iş birliklerinin de geleceğin inşasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Forum süresince uluslararası ilişkiler, ekonomi, güvenlik, kültür, eğitim, dijital dönüşüm ve bölgesel entegrasyon başta olmak üzere Türk dünyasının geleceğine yönelik stratejik konular ele alınacak. Program kapsamında konferanslar, paneller, çalıştaylar ve akademik oturumlar düzenlenecek. Organizasyonun, katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmasının yanı sıra Türk dünyasında akademik ve kurumsal iş birliklerini güçlendirmesi hedefleniyor. Forumun, ortak gelecek vizyonunun geliştirilmesine ve Türk devletleri arasındaki çok yönlü iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sunması bekleniyor.