İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisle sahipsiz hayvanlara güvenli yaşam alanı oluşturuyor. 2 bin 500 kapasiteli merkez, bölgedeki hizmet yükünü de önemli ölçüde hafifletecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet ağını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte Uzunburun mahallesinde yapımına başlanan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda inceleme yaptı. Başkan Tugay, bölgede uzun yıllardır ihtiyaç duyulan tesisin kısa süre içinde hizmete alınacağını söyledi.

'DİKİLİ MODERN BİR BARINAĞA KAVUŞACAK'

İncelemelerin ardından değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tesisin yalnızca Dikili için değil çevre ilçeler için de önemli bir merkez olacağını belirterek, 'Burada 2 bin 500 köpek kapasiteli bir hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı yapılıyor. Aynı zamanda hayvanların tedavileri için bir sağlık birimi ve idari birim de inşa ediliyor. Birkaç ay içerisinde burası da açılacak. Böylece yan yana hizmet verecek iki tesisimiz olacak. Bu bölge için önemli bir ihtiyaçtı. Dikili modern bir barınağa kavuşacak. Dikili Belediyemizle birlikte böyle bir çalışmayı yapmak bizim için de mutluluk verici oldu' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje, Dikili Belediyesi tarafından meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen 24 bin metrekarelik arazi üzerinde yükseliyor. Çalışmalar kapsamında ilk etapta Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından zemin iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Tamamlandığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, 2 bin 500 hayvan kapasitesiyle hizmet verecek. Alanda ameliyat öncesi ve sonrası bölmeler, müdahale odaları, klinikler ve bakım alanlarının yanı sıra sahiplendirme süreçlerini destekleyecek eğitim ve halkla ilişkiler birimleri de yer alacak. Açık alanda ise sahipsiz hayvanların doğal ortam içerisinde güvenle yaşayabilecekleri geniş yaşam alanları oluşturulacak. Tesisin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

KENTİN HİZMET KAPASİTESİ BÜYÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü, Işıkkent Sahipsiz Hayvan Bakımevi ile Seyrek Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde aynı anda 3 bin 300 sahipsiz hayvana bakım hizmeti sunuyor. Dikili'de yapımı süren yeni Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı birlikte hem bölgedeki hizmet kapasitesi artacak hem de sahipsiz hayvanların tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçleri daha güçlü bir altyapıyla yürütülecek.