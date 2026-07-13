Keşan'da her gün aynı saatlerde İzzetiye Mahallesi'ne gelen bir leylek, mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi. Bölge halkının düzenli olarak beslediği leyleğin, göç zamanı sergilediği davranış ise görenleri duygulandırıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da yaşayan emekli asker Ebubekir Çelikbilek, İzzetiye Mahallesi yakınlarında her gün saat 11.00 ile 16.00 arasında aynı noktaya gelen leyleği tesadüfen fark ettiğini söyledi.

Türkiye'nin tanınan leyleği 'Yaren'i bildiğini ifade eden Çelikbilek, Keşan'daki bu leyleğin de benzer şekilde ilgi görmesi gerektiğini belirtti.

Çelikbilek, 'O gün tesadüfen leyleği gördüm. Oradaki ablalara sordum. 'Bu leylek hikâyesini internette ve basında paylaşsak nasıl olur?' dedim. Onlar da 'Olur, sıkıntı yok' dediler. Ben de görüntülerini çekip sizlere ulaştırdım. Bunu da meşhur edebilirsek çok sevinirim. Buna da güzel bir isim bulmamız lazım' dedi.

Mahalle sakinlerinin her gün belirli saatlerde leyleği beslediğini anlatan Çelikbilek, en dikkat çekici olayın ise göç zamanı yaşandığını söyledi.

'Leylek göç zamanı geldiğinde sürüsünü topluyor. Hep birlikte burada yemek yediği alanın üzerinde iki tur atıyorlar. Adeta mahalle halkına veda edip selam veriyorlar. Daha sonra da Keşan'dan ayrılıyorlar.' diyen Çelikbilek, bu görüntülerin yıllardır bölge sakinleri tarafından ilgiyle izlendiğini ifade etti.

Keşan'ın da simgesi haline gelebilecek bir leyleğe sahip olabileceğini dile getiren Çelikbilek, 'Keşan'ın da bir Yaren'i olabilir. Yaren gibi güzel bir isim bulup bunu da meşhur edebiliriz. Keşanlıların bu leyleğe bir isim vermesini istiyorum. İnşallah Keşan'ın da herkesin tanıdığı meşhur bir leyleği olur.' diye konuştu.