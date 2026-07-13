Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Erzurum Valiliği ev sahipliğinde ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı', Erzurum'da kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık desteği sundu. Programda kadınların üretim, istihdam ve girişimcilikte daha güçlü yer almasının önemine vurgu yapıldı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı' projesi, Erzurum'da kadın girişimcilerle buluştu. Erzurum Valiliği ev sahipliğinde ve Halkbank iş birliğiyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen programa kamu kurumlarının temsilcileri, girişimci kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer almasının toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kadın girişimciliğine yönelik desteklerden dolayı Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden Özay, kadınların bilgi, emek ve üretim gücüyle toplumun her alanına değer kattığını ifade etti. Girişimcilik yolunda sunulan eğitim ve desteklerin yeni başarı hikâyelerinin önünü açacağını vurgulayan Özay, kadınların ekonomik hayata daha etkin katılımının ailelerin, şehirlerin ve ülkenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

'KADINLARIN ÜRETTİĞİ HER FİKİR GELECEĞE YATIRIMDIR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut ise kadınların üretim, istihdam ve girişimcilikte daha etkin rol almasını hedefleyen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde kadın girişimciliğini destekleyen projelerin hayata geçirildiğini belirten Aykut, 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı da bu vizyonun önemli örneklerinden biridir.' dedi.

Kadınların yalnızca aile yapısını değil, ekonomiyi ve toplumsal kalkınmayı da güçlendirdiğini ifade eden Aykut, 'Bir kadının ürettiği her fikir, kurduğu her işletme ve oluşturduğu her istihdam aslında ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilikten e-ticarete kapsamlı eğitim

Program kapsamında kadın girişimcilere girişimcilik, dijitalleşme, e-ticaret, kişisel marka yönetimi, finansal ve hukuki süreçler, şirket kuruluşu, insan kaynakları, ekip yönetimi ve mikro kredi gibi birçok başlıkta eğitim verildi.

Katılımcılar ayrıca program sonunda düzenlenen 'Uzmana Sor' bölümünde alanında uzman isimlerle birebir görüşerek merak ettikleri konular hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen proje ile kadınların girişimcilik ekosistemine erişiminin artırılması, bilgi ve uzman desteğine ulaşmalarının kolaylaştırılması ve üretim ile istihdamda daha aktif rol almalarının desteklenmesi hedefleniyor.