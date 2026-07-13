Bursa Teknik Üniversitesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliklerine katılan 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk, ağabeyinin hayatından örneklerle gençlere dürüstlük, vatan sevgisi ve sorumluluk bilincinin önemini anlattı. Arslantürk, 15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru aktarılması gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk'ü ağırladı.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen 'Karanlığı Aydınlatan Bilim ve İman: Bir Şehidin Portresi' başlıklı söyleşiye BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Programın moderatörlüğünü BTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burak Çakırca üstlendi.

'15 TEMMUZ, MİLLETİN TOPYEKÛN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİYDİ'

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatan Ayşe Varank Arslantürk, o gece milletin demokrasi ve bağımsızlığı için tek yürek olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Arslantürk, 'O gece İstanbul'da da Ankara'da da adeta Çanakkale ruhu yeniden yaşandı. En küçüğü 15 yaşında, en büyüğü 60'lı yaşlarında olan şehitlerimiz vardı. Yediden yetmişe herkes vatanı için meydanlara çıktı. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.' dedi.

'İLHAN VARANK'IN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ DÜRÜSTLÜĞÜYDÜ'

Ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın yaşamından kesitler paylaşan Arslantürk, onun en belirgin özelliğinin dürüstlüğü ve haksızlık karşısındaki tavizsiz duruşu olduğunu belirtti.

Varank'ın eğitim hayatında çeşitli zorluklarla karşılaştığını ancak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediğini dile getiren Arslantürk, 'Azimle çalıştı, Türkiye derecesi yaptı, yurt dışında eğitimini tamamladı ve ülkesine hizmet etti. Onun hayatı, hiçbir öğrenciden umudun kesilmemesi gerektiğinin en güzel örneklerinden biridir.' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlhan Varank'ın 15 Temmuz gecesi sokağa çıkma nedeninin, hayatı boyunca savunduğu adalet anlayışı olduğunu vurgulayan Arslantürk, 'İlhan'ın haksızlığa tahammülü yoktu. 'Bu ülkeyi milletin iradesi yönetir' diyerek evden çıktı. O gece yaptığı, inandığı değerlerin doğal bir sonucuydu.' diye konuştu.

15 Temmuz'un gelecek kuşaklara doğru aktarılmasının önemine dikkat çeken Arslantürk, gençlerin bu ülke için can veren gerçek kahramanları tanıması gerektiğini söyledi.

'Çocuklarımız kahraman denildiğinde yalnızca çizgi film karakterlerini değil, bu ülke için canını veren insanları da hatırlamalı. 15 Temmuz'u bir millî mücadele gecesi olarak anlatmalı ve gençlerimizin bu kahramanlıklarla gurur duymasını sağlamalıyız.' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZI KENDİ DEĞERLERİMİZLE YETİŞTİRMELİYİZ'

Konuşmasının sonunda ailelere de seslenen Arslantürk, çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde ailelerin daha bilinçli olması gerektiğini belirtti. Çocukların kimlerle vakit geçirdiğinin ve nasıl bir eğitim aldığının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Arslantürk, 'Çocuklarımızı başkalarının değil, kendi değerlerimizin rehberliğinde yetiştirmeliyiz.' dedi. FETÖ'nün gençleri din ve eğitim üzerinden istismar ettiğine dikkat çeken Arslantürk, aileler ile eğitimcilerin bu konuda daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesinin önemine işaret etti.

Program, günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.