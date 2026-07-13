İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bulgaristan'dan İzmir'in kardeş kenti Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede kardeş kent ilişkileri, ortak projeler ve bölgesel kalkınma ele alınırken Tugay, iki dost toplumun dayanışma içinde birlikte gelişmesi gerektiğini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bulgaristan'dan İzmir'in kardeş kenti Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ve beraberindeki heyeti Kültürpark İzmir Sanat Toplantı Salonu'nda ağırladı. İlçe belediye başkanları ile Bulgaristan Türklerinin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne (HÖH) mensup siyasetçilerin katıldığı buluşmada, İzmir ile Kırcaali arasındaki kardeş kent ilişkilerinin geliştirilmesi ve her alanda iş birliğinin artırılması gerektiği dile getirildi. Bulgaristan'daki siyasi gelişmeler hakkında bilgi alan Başkan Tugay, ihtiyaç duyulan her durumda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Konuklar ise bugüne kadar sunulan katkılar dolayısıyla göçmenler adına Başkan Tugay'a teşekkür etti.

Bulgaristan Türklerinin yürüttüğü siyasi çalışmalara değinen Başkan Tugay, 'Zor bir mücadele veriyorsunuz. Çok takdir ediyorum. Bizim elimizden gelen ne olursa her zaman yapmaya hazırız' dedi. Türkiye ile Bulgaristan'da ortak organizasyonlar düzenlenmesi gerektiğini belirten Başkan Tugay, 'Daha çok bir araya gelmeliyiz' mesajını verdi. Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ise Kırcaali Günleri kapsamında Başkan Tugay'ı etkinliklere davet ederek, 'Gelin katılın, İzmir Haftası yapalım. İzmir ile ilgili sunumlar yapılsın' diye konuştu. Davete olumlu yaklaşan Başkan Tugay, programının uygun olması halinde etkinliğe katılabileceklerini ifade etti. Tugay ayrıca sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin iki kent arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

'ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTE KALKINMAK'

Kalkınmanın önemine dikkat çeken Başkan Tugay, iki dost toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şehrin potansiyeline güvendiğini belirten Başkan Tugay, ortak projelerle tarım, sanayi, bilim, yapay zeka ve şehircilik alanlarında önemli çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti. Dostluk ve dayanışmanın her iki topluma da katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Tugay, 'Önemli olan iki dost toplumun birbirinin kalkınmasına katkı sağlamasıdır. Kalkınmanın herkese faydası olur' dedi.

KİMLER KATILDI?

Ziyarette Bulgaristan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Ayten Sabri, Yambol Milletvekili Seyfi Mehmedali, Stara Zagora Milletvekili Şendoan Halit, Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Kırcaali'nin Karagözler Belediye Başkanı Aycan Ahmed, Razgrad'ın İsperih Belediye Başkanı Belgin Şükri, Razgrad'ın Loznitsa Belediye Başkanı Sevgin Şükri, 43., 44., 50. ve 51. Dönem Milletvekili Hüseyin Hafızov ile Hak ve Özgürlükler Hareketi Yeniden Başlangıç MYK Üyesi ve İzmir İl Temsilcisi Bahtiyar Şen yer aldı.