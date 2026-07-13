Türkiye Kültür Yolu Festivali tarafından üçüncüsü düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, geleneksel mirası yaşatan etkinliklerini ziyaretçilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Festivalin ikinci gününde kültür sanat etkinliklerinden geleneksel sanat atölyelerine ve çocuk aktivitelerine uzanan program bilgilendiren ve keyiflendiren anlar sundu.

VAN (İGFA) - Van Müzesi'nde festival süresince ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek 'Yaşayan Miras: Van Sergisi' ile 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergileri, festivalin ikinci gününde de ilgi görmeye devam etti. Van'ın kültürel birikimini ve Osmanlı'nın köklü mirasını yansıtan sergiler, zengin bir kültür yolculuğu sunuyor. Sergi, sanatseverlere geçmişin izlerini sunarak etkileyici anlar yaşatıyor.

Festival kapsamında düzenlenen Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ise geleneksel sanatların görünmeyen yönlerini izleyicilerle buluşturdu. Ustaların yaşam hikayeleri ve üretim süreçlerini konu alan gösterimler, kültürel mirasın yaşayan yönünü farklı örneklerle ele aldı.

Van Müzesi'nde gerçekleştirilen Kaligrafi Atölyesi'nde ise katılımcılar, güzel yazı sanatının estetik inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Latin harflerinin sanatsal bir anlayışla yorumlandığı atölyede, kaligrafinin kültürel mirastaki yeri de anlatıldı. Ziyaretçiler, eşsiz bilgiler edinirken atölye ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi.

FESTİVAL RUHU ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Atatürk Kültür Parkı'nda festival boyunca yer alacak olan Çocuk Köyü, ikinci gününde de çocuklara festival heyecanını doyasıya yaşattı. Şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölye çalışmaları, geleneksel yarışmalar, Geleneksel Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu ile çocuklar gün boyunca birbirinden farklı alanlarda eğlenme fırsatı yakaladı.

ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında kurulan Tekno Macera Tırı ise çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam etti. İnteraktif deneyim alanları, dijital uygulamalar ve bilim gösterileriyle zenginleşen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de yeni teknolojileri yakından tanıyarak unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik, festival süresince çocuklarla buluşmayı sürdürecek.



Van Müzesi'nde çocuklara yönelik düzenlenen Kaligrafi Atölyesi'nde ise minik katılımcılar alanında uzman bir eğitmenle birlikte güzel yazı sanatını deneyimledi. Çeşitli uygulamalarla el becerilerini geliştiren çocuklar aynı zamanda geleneksel sanatlarla da tanıştı. Van Kültür Yolu Festivali, sergilerden atölyelere, yaşayan miras etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan zengin içeriğiyle kültür ve sanat yolculuğunu 19 Temmuz'a dek sürdürecek.