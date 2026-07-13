Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal alanlardaki grup yollarını tek tek yeniliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla sınır mahallelerde de asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Kocaali'nin Yalpankaya ve Kızılüzüm mahallelerini birbirine bağlayan 3 kilometrelik grup yolu, sıcak asfaltla baştan sona yenileniyor.

Plan ve program dahilinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarında ekiplerin son durağı Kocaali oldu. Şehir merkezine en uzak mahalle olan Yalpankaya ve Kızılüzüm Mahallelerinde sıcak asfaltla çalışmaları başladı.

İlçe merkeziyle hızlı ve güvenli ulaşım için hummalı şekilde çalışan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 3 kilometrelik güzergâhta toplam 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. Çalışmalarla iki mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu baştan sona yenilenerek modern ve konforlu bir görünüme kavuşacak.

'ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Konuyla ilgili Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'dan yapılan açıklamada, 'Şehrimizin dört bir yanında olduğu gibi sınır mahallelerimizde de ulaşım altyapısını güçlendirmek için plan ve program dâhilinde asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yoğun tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın yapıldığı Kocaali Yalpankaya-Kızılüzüm grup yolunun 3 kilometrelik bölümünü 4 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeniliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkımız daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacak, tarımsal ve ekonomik faaliyetler de kesintisiz şekilde sürdürülecek' denildi.