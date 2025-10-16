Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar Kosova'daki barışın tesisinde önemli roller üstlenmiş ve uluslararası güvenliğe katkı sunmaya devam etmektedir.

Görev değişimiyle birlikte Türkiye, NATO bünyesindeki Kosova'daki istikrar ve barışı destekleme misyonunu KFOR Komutanı olarak sürdürecek.

Türkiye'nin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü KFOR Komutan Yardımcılığı görevinin, 17 Ekim 2025 tarihinde İtalya'ya devredilmesi planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin 3 Ekim 2025 itibarıyla devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevine ilişkin bir diğer görev değişimi daha gerçekleşiyor.

