Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya, Rize ve Ordu’da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Ayrıca, Erzurum ve Şanlıurfa’da kentsel dönüşüm proje alanları ilan edildi.ANKARA (İGFA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde başlatılan 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla çeşitli illerde acele kamulaştırma ve kentsel dönüşüm kararları alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, sosyal konut üretimini hızlandırmayı ve kentsel dönüşüm projelerini desteklemeyi hedefledi.

Resmi Gazete'deki acele kamulaştırma kararları şöyle:

Konya: Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi’nde sosyal konut yapımı için bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak (Karar Sayısı: 10274).

Rize: İkizdere İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan sosyal konut projesi için belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak (Karar Sayısı: 10277).

Ordu: Çaybaşı İlçesi, Çınar Mahallesi’nde sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak (Karar Sayısı: 10278).

Bu arada yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kentsel dönüşüm kararları ise şöyle:

Erzurum: Palandöken İlçesi, Solakzade Mahallesi’nde bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edildi (Karar Sayısı: 10275).

Şanlıurfa: Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde belirlenen alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak tanımlandı (Karar Sayısı: 10276).