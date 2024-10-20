Temeli 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atılan ancak bir türlü tamamlanamayan “Bandırma Kültür Merkezi” inşaatı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yeniden başlatıldı. Kültür merkezine kavuşmanın heyecanını yaşayan Bandırmalılar, 25 yıl önce verilen sözün bugün Başkan Ahmet Akın tarafından yerine getirilmesinden memnun kaldı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma’nın Paşakent Mahallesi’nde 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak bir türlü tamamlanamayan “Bandırma Kültür Merkezi” 31 Mart Yerel Seçimlerinden hemen önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Hiçbir işlem yapılmadan âtıl durumda kalan bina için hemen harekete geçen Başkan Ahmet Akın, Bandırma Kültür Merkezi’nin çalışmalarını yeniden başlattı. 2025’in aralık ayında bitirilmesi hedeflenen inşaat sonrasında Bandırma, modern ve kullanışlı kültür merkezine kavuşmuş olacak.

İNŞAATTA SONA GELİNDİ

Bandırma Kültür Merkezi’nin yarım bırakılan kaba inşaatı son sürat devam ediyor. Elektrik tesisatlarının yapıldığı inşaatta yangın spring hattı montaj imalatları da sürüyor. Kütüphane alanı üzerindeki döşemenin demir kontrolünün yapılıp beton döküm imalatının gerçekleştiği binada cam giydirme cephe imalatının karkas montajına da başlandı. Önümüzdeki aylarda kaba inşaatının bitirilmesi hedeflenen binada eş zamanlı olarak iç tesisat işleri de yürütülüyor.

KÜLTÜR SANAT HAYATINA KATKI SUNACAK

İlçenin kültür sanat hayatına büyük katkı sağlaması hedeflenen Bandırma Kültür Merkezi, tamamlandığında yaklaşık 360 kişilik çok amaçlı salonu, toplantı salonu, sergi salonları, atölyeler, müzik çalışma salonları ve kafeteryası ile Bandırmalılara hizmet verecek. Bölgenin en önemli kültürel alanlarından biri olmaya aday kültür merkezi, sanatsal etkinliklerin de ilk adresi olacak.

“BAŞKANIMIZIN GELİŞİYLE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI”

Bandırma Kültür Merkezi inşaatının yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Esra Ersan “5 yıl öncesinde eski bina burada yıkıldı ve yerine yenisi yapılacağı söylendi. İnşaat aşamasına başlandı fakat sonrasında biliyorsunuz yılan hikâyesine dönen, uzun zamandan beri tamamlanamayan Kültür Merkezi Binası’nın bir an önce bitmesini umut ediyoruz.” dedi.

“ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAK”

“Çok uzun süredir gerçekten bekleme halindeydi inşaat” diyen Reyhan Şancı “Mahallemiz adına çok umut verici ve sevindirici bir durum oldu bu hızlı gelişme. Şu anda da her gün burada şahit oluyoruz çok hızlı bir çalışma var. Kültür Merkezimize kısa sürede kavuşacağımızı düşünüyorum. Gençlerimiz adına özellikle çok faydalı bir kurum olacak. Çünkü içerisinde bulunacak olan sosyal etkinlikler, faaliyetler, her türlü organizasyonların mahallemiz ve Bandırma adına faydalı olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Bandırmalı Sema Eryılmaz “Daha aktif olacak, daha canlanacak diye düşünüyorum buraları. Çok sakindi çünkü. Böyle bir şeyin olması güzel oldu. Memnunuz.” sözleriyle inşaatın yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.