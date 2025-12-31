Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğrencilere ulaşımda yüzde 60, belediyeye ait tüm sosyal tesislerde de yüzde 20 indirim yaptıklarını açıkladı. Ulaşım indirimi ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin tamamını kapsayacak, sosyal tesis indiriminden ise sadece üniversiteliler yararlanabilecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısına katılarak öğrencilere önemli müjdeler açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Gençlik Meclisi'nin taleplerine olumlu yanıt veren Başkan Genç, hem ulaşım hem de sosyal imkânlar konusunda öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak yeni uygulamaları duyurdu.

İNDİRİMLİ 100 BİNİŞ HAKKI

Öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Genç, 'Yeni yılda başlayacak uygulamayla birlikte öğrenciler için 1 ay geçerli, 100 binişlik abonman kart sistemi hayata geçiriliyor. Daha önce 10 TL olan tek biniş ücreti 4 TL'ye düşürülerek öğrencilere büyük bir ekonomik avantaj sağlandı. Sistem hem abonman hem de normal yükleme şeklinde kullanılabilecek' dedi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE SOSYAL TESİS İNDİRİMİ

Başkan Genç ayrıca, üniversite öğrencilerine daha önce sadece EYOF Tesisleri'nde uygulanan yüzde 20 indirimin, bundan böyle Büyükşehir'e ait tüm sosyal tesislerde geçerli olacağını müjdeledi.

KÜTÜPHANELERDE İKRAM YAPILACAK

Gençlik Meclisi'nin, kütüphanelerde öğrencilere çay, simit, kek gibi ikramlıklar verilmesi teklifini de geri çevirmeyen Başkan Genç, 'Belediyemiz uhdesindeki kütüphanelerde daimi olarak, diğer kütüphanelerde ise yoğunluğun bulunduğu final ve vize dönemlerinde öğrencilerimize çeşitli ikramlıklar sunacağız' diye konuştu.

GENÇLERİMİZİN BÜTÇESİNE KATKI SUNACAĞIZ

'Gençler bizim geleceğimizdir' diyen Başkan Genç, 'Onların hem eğitim hem de sosyal yaşamlarını desteklemek, yerel yönetim olarak en öncelikli görevlerimizden biri. Ulaşımda yaptığımız bu indirim ve sosyal tesislerde sağladığımız avantajlarla öğrencilerimizin bütçesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Trabzon'u öğrenci dostu bir şehir haline getirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek' ifadelerini kullandı.