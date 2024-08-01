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Jandarma ekipleri, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörleri tespit etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Merkez ilçesi Üyüklütatar köyü: Bu bölgede yapılan operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 9 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala ilçesi Sarıcaali köyü: Bu bölgede yapılan operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 8 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Havsa ilçesi Söğütlüdere köyü: Bu bölgede yapılan operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Havsa, İpsala ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 24 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda 24 kişi yakalandı.