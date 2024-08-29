Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl 19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.BURSA (İGFA) - Bu sezon 24.’sü düzenlenecek turnuvaya ev sahibi TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yanı sıra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa ve Mersin Spor Kulübü katılacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş’ın anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyon Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda spor severlere bir kez daha basketbol şöleni yaşatacak.

Turnuvanın bilet satış programı ve yayın bilgisiyle ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.

A GRUBU: TOFAŞ, DARÜŞŞAFAKA LASSA

B GRUBU: BURSASPOR, MERSİN SPOR KULÜBÜ