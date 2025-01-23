Millî Savunma Bakanlığı'nın haftalık toplantısında, son bir haftada 69, yılbaşından bu yana ise 157'si Suriye, 64'ü Irak'ta olmak üzere 221 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı. Sınır bölgelerinde 105 kişi yakalandı, 135 kg uyuşturucu ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda, PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde operasyonların başarıyla icra edildiğine dikkati çekilirken, son bir haftada 69, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64’ü Irak’ın, 157’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğine dikkati çekilerek, "Yine bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

HUDUTLARDA 105 ŞAHIS YAKALANDI

Bu arada Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarda ise son bir hafta içerisinde 105 şahsın yakalandığını açıklayan Tuğamiral Aktürk, "1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.496 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 130’a ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadeleleri sürdüreceklerini bir kez daha vurguladı.

Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildiği de kaydedildi.