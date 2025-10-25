Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üretimin verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla yürüttüğü 'mobil toprak analizi' hizmetini 2025 yılı boyunca aralıksız sürdürdü. 2025 yılı boyunca ekipler tarafından 23 bin 28 dekarlık tarım arazisi incelenerek, üreticiye yol gösterildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde ve kırsal ilçelerde çiftçilerin topraklarını daha bilinçli şekilde işlemesini hedefledi. Ekipler, yıl boyunca 317 üreticiye ait 801 farklı noktada toprak analizi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla toplamda 23 bin 28 dekarlık tarım arazisi incelenerek üreticilere uygun gübreleme, sulama ve ürün planlaması konusunda yol gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi, mobil toprak analizi hizmetinin çiftçilere önemli katkılar sağladığını belirterek, doğru analizlerle hem verimin arttığını hem de gereksiz girdi kullanımının önüne geçildiğini vurguladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki dönemde de bilimsel yöntemlerle üreticilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.