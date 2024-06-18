20 Haziran'da başlayacak 21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında farklı ülkelerden yapımların izleyiciyle buluşacak. Festival İBB Beyoğlu Sineması, İBB Mahalle Evleri ve Fransız Kültür Merkezi’nde 30 Haziran’a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 20 Haziran’da izleyicileri 21. kez selamlamaya hazırlanıyor. Filistin’i İşlemek filminin online gösterileceği Açık Seans ile başlayacak festivalde “Kadınların Sineması”, “Parola: Barış”, “Yerel Siyaset Yerinden Sinema”, “Feminist Bellek”, “Hak Odaklı Sinema” bölümlerinde filmler, forumlar, atölye ve söyleşiler yer alıyor.

25 Haziran’da İBB Zafer Mahalle Evi, 26 Haziran’da İBB Örnektepe Mahalle Evi’ne konuk olan festival, İBB Beyoğlu Sineması ve Fransız Kültür Merkezi’nde 30 Haziran’a kadar sürecek.

AÇILIŞ, FİLİSTİNLİ KADINLARIN SÜRGÜN HİKÂYELERİ

Carol Mansour’un herkese açık çevrimiçi gösterimle Türkiyeli izleyicileri Filistinli kadınlar ve çocukların sesini duymaya çağırdığı filmi Filistin’i İşlemek, 12 Filistinli kadının sürgün hikâyelerini anlatıyor. 20 Haziran Perşembe 21.00’de yapılacak Açık Seans’ın gösterim linki aynı gün Filmmor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

KADINLARIN SİNEMASI’NA KAPSAMLI BİR BAKIŞ

“Erkeklerin kadınları filme alma tarihi” olarak nitelenen sinemayı alt üst eden filmler Kadınların Sineması bölümünde izleyiciyle buluşacak. Türkiye’de “sinemanın kadınları”ndan “kadınların sineması”na varılmasını mümkün kılan yönetmenlerden Bilge Olgaç, 30. ölüm yıldönümünde Kaşık Düşmanı filmiyle programda yer alıyor.

İlham ve gurur veren son dönem filmlerinden Melisa Önel’den Aniden, Vuslat Saraçoğlu’ndan Bildiğin Gibi Değil, Handan İpekçi’den Diyet, Selin Öksüzoğlu’ndan Görüşürüz Kaplumbağa, Emine Uysal Berger ve Özgür Ceylan’dan Gukla, Selen Örcan’dan Herkesin Yapabileceği Bir Şey, Tilbe Cana İnan’dan Nasıl Kaybolunur, Şirin Bahar Demirel’den Zarafet ve Şiddet Arasında, Nazlı Elif Durlu’dan Zuhal ile; kadınların sinemasına bakarken yeniden izlenmese olmaz filmlerden Türkan Şoray’dan Dönüş, Ayse Toprak ve Nick Read’den Benim Adım Mutlu, Kaouther Ben Hania’dan Dört Kız Kardeş de bu bölümde gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

KUŞAKLAR ARASI FEMİNİST BELLEK

Festivalin daimi bölümlerinden Feminist Bellek’te bu yıl, Berna Gençalp’in ressam Mihri Hanım’ın 19. yüzyılda bıraktığı izlerin peşine düştüğü Kim Mihri filmi ile, Elodie Lélu’nun feminist büyükannenin kızı ve torununa uzanan bir unutma ve hatırlama öyküsü olan Retroterapi var.

ADALETİN PEŞİNDEKİ KADINLAR

Festivalin Hak Odaklı Sinema bölümü, dünyanın dört bir yanında hak arayışını sinemaya aktaran kadınları selamlıyor. Martina Priessner’in harap Zaz köyünü koruma sorumluluğunu tek başına sırtlanmış Süryani rahibe Dayrayto’nun hikâyesini aktardığı Bekçi, Maria Binder’in Eren Keskin ile birlikte hakikatin peşine düştüğü Eren, Steffi Niederzoll’un İran’da, 19 yaşındayken tecavüze yeltenen adamı öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına mahkûm edilen Reyhaneh Jabbari’nin hikâyesini beyazperdeye taşıyan filmi Tahran’da Yedi Kış bu bölümde izleyiciyle buluşuyor.

Film sonrası söyleşiler ve forumların yanı sıra Ayşe Toy Par’ın yürüteceği Film Okuma Atölyesi’nde katılımcılar, Bildiğin Gibi Değil filmini konuşacak. Etkinlik 26 Haziran Çarşamba 13.00’te İBB Örnektepe Mahalle Evi’nde yapılacak.

Sektör Buluşmaları bu yıl film eleştirmenlerini ağırlayacak. Alin Taşçıyan, Janet Barış, Esin Küçüktepepınar, Müge Turan, Nil Kural, Yeşim Tabak’ın film eleştirisi ve ötesini tartışacakları “Dikkat Spoiler Var!” forumu 29 Haziran Cumartesi 16.00’da İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda yapılacak.

Tüm gösterim ve etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu festival İBB Beyoğlu Sineması, İBB Mahalle Evleri ve Fransız Kültür Merkezi’nde Haziran sonuna kadar sürecek.