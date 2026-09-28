ÖSYM, 2026-YKS kapsamında yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilebiliyor.

ANKARA (İGFA) - 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI EKİM'DE

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt işlemleri ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adayların kayıt işlemleri için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversiteleri tarafından ilan edilen tarihlere ve istenen belgelere göre işlemlerini tamamlamaları gerekecek.