15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Yarışmaları Türkiye Finali Ödül Töreni, 28 Eylül 2026'da Bursa'da yapıldı. 10 kategoride derece alan ortaokul ve lise öğrencileri, Bakan Yardımcısı Cihad Demirli ve protokol üyelerince ödüllendirildi.

BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Yarışmaları' Türkiye Finali Ödül Töreni, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerde demokrasi, bağımsızlık bilinci ile millî ve manevi değerleri pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye genelindeki resmî ve özel öğretim kurumlarında öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmalar; resim, birlik öyküleri, şiir yazma, kısa film, ezgi ve koro, afiş, slogan ve fotoğraf gibi toplam 10 farklı kategoride gerçekleştirildi. Öğrencilerin milli iradeye sahip çıkma kararlılığını, sanatın ve edebiyatın imkanlarıyla yansıttığı yarışmanın ödül töreninde, Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerin eserleri sergilenirken, birinci olan koro ekibinin icra ettiği kahramanlık türküleri ve derece alan kısa filmlerin gösterimi salonda duygusal anlar yaşattı.

'ÖĞRENME, ZİHİNDE MUHAKEMEYE VE EYLEME DÖNÜŞEN BİR İNŞADIR'

Programda konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Cihad Demirli, yaşanan tarihî tecrübenin yeni nesillere bir ders ve bilinç olarak aktarılmasının önemini belirtti. Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bilgi, beceri, değer ve eylem bütünlüğüne dikkat çekerek, 'Öğrenme; öğrencinin zihnini işletmeye başlayacağı bir sürecin başlangıcıdır. Maarif anlayışımızda öğrenci bilgiyle aktif bir bağ kurar, onu işler, değerlendirir ve bir ürün ortaya koyar. Gençlerimizin 15 Temmuz'u şiirle, fotoğrafla, kısa filmle ve ezgilerle anlamlandırması, öğrenmenin faili olduklarının en somut göstergesidir. Muhakeme kabiliyetini geliştiren ve değer üreten nesillerimiz, millî irademizin en güçlü teminatıdır' dedi.

'GENÇLERİMİZİN ESERLERİ MİLLÎ HAFIZAMIZIN GELECEĞE TAŞINMASIDIR'

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz ruhunun ortak bir değer olarak kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini dile getirdi. Ayyıldız, gençlerin ortaya koyduğu duygu ve düşüncelerin önemine vurguda bulunarak, '15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlığına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir direniştir. Bugün gençlerimiz yalnızca bir yarışmanın finalistleri değil; millî hafızamızı ve ortak şuurumuzu yarınlara taşıyan mimarlardır. Evlatlarımızın vatan ve bayrak sevgisiyle hazırladığı her bir eser, Türkiye Yüzyılında geleceğimizin teminatı olan güçlü Türkiye hedefimize atılmış kıymetli bir adımdır' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin, yarışmaların bağımsızlık ve hürriyet tutkusunu genç zihinlere nakşetmesi bakımından çok kıymetli olduğunu ifade etti. Şahin, ecdadın mirasına sahip çıkmanın önemine işaret ederek, 'Gençlerimizin vatan aşkıyla ortaya koyduğu her eser bizler için ayrı bir değere sahiptir. Bayrağı ve vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın izinden giden bu pırıl pırıl nesil, bağımsızlık aşkımızın ebediyen yaşayacağının kanıtıdır' diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, vatan ve bayrak sevgisinin nesiller boyunca diri tutulması gerektiğini belirtti. Turunç, millî şuur ve kardeşlik duygularının üzerinde durarak, '15 Temmuz gecesi aziz milletimiz canını hiçe sayarak bir destan yazdı. Bizler hem kendi vatanımızda hem de gönül coğrafyamızda barışın, adaletin ve insan haklarının savunucusu olacak bir gençlik yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Ülke genelinden katılım gösteren gençlerimizin bu şuuru eserlerine nakşetmesi geleceğimiz adına büyük bir gurur vesilesidir' dedi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Program; 10 farklı kategoride derece elde eden öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür edilerek, geleceğin erdemli ve şuurlu nesillerini inşa etme hedefi yinelendi. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.