Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son gün 5 Eylül 2025 olarak açıklandı. Bu işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılacağı duyurulurken, önceki yıllarda kayıt yaptıranların, kuraya katılabilmek için kayıtlarını güncellemeleri gerektiği bildirildi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Eylül'e kadar devam ettiği duyuruldu.

e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek kayıt işlemleriyle ilgili yapılan bilgilendirmede önemli hususlara dikkat çekildi.

Genel Müdürlük, 2026 hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinden önceki yıllarda kayıt yaptıranların, kuraya katılabilmek için kayıtlarını güncellemeleri gerektiğinin altı çizildi.