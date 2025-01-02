2025’in gelmesiyle birlikte çalışanlar resmi tatillerin takvimini çıkarıp planlarını yapmaya başladı. Toplam 15,5 gün olan resmi tatil ve bayramlar bu yıl ağırlıklı olarak hafta sonuna veya hafta ortasına denk geldiğinden çalışanlar yıllık izinleriyle birleştirmedikleri takdirde uzun tatiller yapamayacak.İSTANBUL (İGFA) - Çalışanlar yıllık izin, haftalık izin, resmi tatil gibi kanunen tanınan haklarını biliyor ve kullanıyor. Ancak bu izinlerin yanı sıra gerek kanunlar gerekse şirketler çalışanlara farklı izinler de sunuyor.Şirketlerin izin politikalarının çalışanların motivasyonuna doğrudan etki ettiğini söyleyen Kolay İK COO’su Tunca Üçer, bu durumun aynı zamanda işverenlerin yetenek kazanımında fark yaratmasını sağladığına da dikkat çekti.

Kolay İK COO’su Tunca Üçer, izin haklarının bilinmesinin çalışan tarafında iş-yaşam dengesi kurmak, işveren tarafında ise verimliliği artırmak için önemli olduğunu belirterek, ‘’bu tür izin politikaları çalışan bağlılığını güçlendirerek uzun vadeli iş ilişkileri kurulmasına da katkı sunuyor” dedi.

YILDA 15,5 GÜN RESMİ TATİL

Türkiye’de 1 Ocak yılbaşı tatili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün) olmak üzere toplam 7,5 gün resmi tatil günü bulunuyor. Dini bayramlar olan Ramazan Bayramı’ndaki 3,5 gün, Kurban Bayramı’ndaki 4,5 gün ile birlikte toplam resmi tatil günü 15,5 güne yükseliyor.