Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla şehrin birçok noktasında binlerce kandil simidi dağıttıKOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla birçok ilçede belirlenen noktalarda vatandaşlara toplamda 4 bin 600 kandil simidinin dağıtımını gerçekleştirdi.

4 BİN 600 KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla birçok ilçede vatandaşlara binlerce kandil simidi dağıttı. Büyükşehir gönüllüleri, belirlenen noktalarda sabah saatlerinden itibaren 4 bin 600 kandil simidi dağıtarak vatandaşların Regaib Kandilini kutladı.

DAĞITIM GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Kandil simitleri 4 tramvay durağı, 3 otobüs durağı, 6 cami ve şehrin birçok farklı noktasında vatandaşlara ikram edildi. Büyükşehir ekipleri sabah saatleri itibariyle tramvay duraklarından dağıtıma başladı. Dağıtım, daha önceden belirlenen ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde gün boyu devam etti.