Samsun Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden, kültür-sanat faaliyetlerine kadar kente değer katan proje ve yatırımlara imza attı. 2025 yılı Büyükşehir ile adeta yatırım ve hizmet yılına dönüştü.

SAMSUN (İGFA) - 2025 yılı boyunca Samsun, büyük bir dönüşüm yolculuğu yaşadı. Yatırımların hızlandığı, sosyal projelerin genişlediği ve kentin vizyonunun netleştiği 2025 yılında Samsun her yönüyle Türkiye'nin parlayan şehirlerinden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği hizmetlerle 2025 yılında isminden söz ettirdi.

'Ulaşımda güçlü Samsun'

Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşımada önceliğimiz konfor, güvenlik ve hızlı ulaşım diyerek yeni otobüsleri filosuna dahil ederken, 12 yeni tramvay aracı için ise çalışmalar sürdürüldü. 17 ilçenin tamamında entegre bir toplu taşıma sistemi olan SATUS projesini hayata geçirerek ilçelerde SAMKART entegreli otobüs dönemini başlattı. Yeni hizmete giren Şehir Hastanesi'ne otobüslerle ulaşım sürecini yürüten Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için de çalışmaların startını verdi. Havalimanına ulaşımda yeni bir dönem başlatarak SAMAIR projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında SAMAIR ile binlerce vatandaşa hizmet sundu. Odak Samsun otobüsleri ile de turizm destinasyonlarını daha ulaşılabilir kılan Büyükşehir ile yüzlerce kişi şehrin kendine hayran bırakan turizm destinasyonlarını gezme fırsatı buldu. Mikromobilite projesi ile şehre yeni elektrikli bisikletler kazandırılarak çevre dostu ulaşıma katkı sağlandı. 2025 yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları noktasında da büyük yatırım ve hizmetlerin sürdüğü bir yıl oldu. Bir yılda 17 ilçede 700 bin metre yol çalışması gerçekleştirdi. Kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına bir taraftan mevcut yol ağlarında çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Terme Yeni Bulvar Yolu ve Kenan Şara Köprülü Kavşağı gibi dev yol projeleri ile yeni yol ağlarını şehre kazandırdı.

Dev altyapı projeleri

Samsun'un içme suyu artırma kapasitesini artırma hedefi ile Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatı ile Karadeniz'in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarı ve en büyük ambar binasının inşası da başladı. Atakum Sahili Kolektör Hattı projesi ile bölgenin altyapı gücünün artırılması hedeflendi. 17 ilçede sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hedefi ile 2025 yılından kent genelinde 1 milyon 71 bin 840 metre içme suyu hattı döşeyen SASKİ, 8 bin 861 yeni abone bağlantısı gerçekleştirdi ve 137 içme suyu deposu ile 10 adet içme suyu terfi merkezini hizmete aldı.

Kentsel dönüşümde kararlı adımlar

Samsun'da uzun yıllardır beklenen, kentin çehresini değiştirecek tarihi Kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı, çalışmalar yerinde dönüşüm, katılımcı yönetim anlayışıyla başladı. Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu mahallerini kapsayan dönüşüm süreci ile ilgili adımlar atıldı. Gülsan Sanayi Sitesi Dönüşüm projesi kapsamında ise yıkımlar başladı. Kentsel dönüşüm sürecinin planlı ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi adına güçlü iletişime büyük önem veren, süreci vatandaşla yürütmek isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iki ayrı bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisleri hizmete açıldı.

Kente değer katan projeler

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında Türkiye'nin en büyük air dome oyun alanı Balonya'yı, şehrin yeni buluşma noktası Yalı Kafe'yi ve gençlerin yeni mekanı Petek Genç ve Petek Kafe projesini şehre kazandırdı. Uçan Sinema ile Bilim Merkezi ve Planetaryum projelerin inşa çalışmaları da tamamlanmak üzere. Hamidiye Aile Yaşam Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve İlkadım Spor Kompleksi'nde ise çalışmalar hız kesmeden sürdürüldü. İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu düzenlemesi ile Şehir Tanıtım Merkezi'nde ise çalışmalarda sona geliniyor. Her ilçeye bir park hedefi ile ilçelere kazandırılan parklardan, sahil düzenlemeleri ve kadınlar plajına, emekli kafeden muhtarlar konağına kente değer katan birçok proje 2025 yılında isminden söz ettirdi.

Geleceğe sahip çıkan çevre projeleri

Yenilenebilir enerji yatırımlarını stratejik bir öncelik haline getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, GES projeleriyle çevreye ve ekonomiye sağladığı katkıyla dikkat çekti. GES ile Mart 2024'ten bu yana 124 milyon 213 bin 277 kWh elektrik üretilmiş olup 296 milyon 951 bin TL elektrik tasarrufu sağlandı. 77 bin ton CO2 emisyonu ve 146 bin ağacın kesilmesi engellendi. Büyükşehir Belediyesi Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile 4 bin 500 ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. Yılda 25 bin hanenin tüketimine denk 50 milyon kWh elektrik enerjisi üretildi, 66 bin ağacın kesilmesi engellendi. Büyükşehir'in 'Atıklarımız Çiçek Oluyor' ödüllü projesi ile ise atık ısıdan faydalanarak oluşturulan serada 2 milyondan fazla çiçek üretilerek kent estiğine renk katıldı. Mavi Bayraklı plaj sayısı 2025'te 13'ten 16'ya yükseldi. Batı Park Mangal İstasyonu ve Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşümü de 2025 yılında isminden söz ettiren çevre projeleri arasında yer aldı.

Büyükşehir ile güçlü kırsal kalkınma

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarıma verdiği desteklerle de hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de bereketli ovaları ile bilinen şehrin bereketine bereket kattı. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında yaklaşık 500 bin fide, 160 bin kiloyu aşkın tohum ve 24 bin meyve fidanı desteği ile üreticilerin yanında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile üreticinin eli güçlendi, kırsal kalkınma hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi büyük bölümü kadın kooperatiflerden oluşan üreticilere ait ürünlerin satışa sunulduğu 'Samsun Market BB'yi hizmete açarak da üreticinin yanında yer almayı sürdürdü.

Gönüllere dokunan hizmetler

İnsan odaklı hizmet anlayışını tüm çalışmalarının merkezine yerleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal odaklı projelerle 2025 yılında da vatandaşların hayatına dokunmaya devam etti. 4 ayrı noktada bulunan ve uygun fiyatlı kaliteli yemeği vatandaşlarla buluşturan 153 Restoranlar bir yılda yaklaşık 1 milyon kişinin tercihi oldu. Vatandaşların temel gıda ürünlerine daha ekonomik şekilde ulaşabilmesi amacıyla da şehir genelinde 11 ayrı noktada Samsun Ekmek satış büfeleri hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi, 'Sıcak Bir Tebessüm' sloganıyla mobil mutfak araçları ile şehrin farklı noktalarında başlattığı ücretsiz çorba ikramı ile de gönülleri ısıttı.