İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tarihi mirası koruyan, yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirdi. Göl Gazinosu ve Stüdyo Kültürpark tamamlanırken, Eşrefpaşa Hastanesi Ek Binası'nda yüzde 42 ilerleme sağlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kentin tarihine, kültürüne ve yaşam kalitesine değer katan birçok projeyi tamamladı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle hız kazanan yatırımlar kapsamında Kültürpark Göl Gazinosu, Mogambo, Ay Yıldızlı Konak, Zeytinlik Hizmet Binası, İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi ile Stüdyo Kültürpark hizmete açıldı.

Yapımı süren projeler arasında yer alan Eşrefpaşa Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda yüzde 42 fiziki gerçekleşme sağlanırken, 549 milyon liralık yatırımın Haziran 2026'da tamamlanması hedefleniyor. Yeni hastane binasında ameliyathaneler, yoğun bakım, kadın doğum ve modern sağlık alanları yer alacak.

Kültürpark'ta yürütülen yenileme çalışmalarıyla Göl Gazinosu aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olarak açıldı. Mogambo yenilenirken, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi, Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi ve Stüdyo Kültürpark kente kazandırıldı.

Tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Basmane'deki Ay Yıldızlı Konak restore edilirken, kent genelindeki çok sayıda tescilli çeşme ve yapı da yeniden İzmir'e kazandırıldı.

Öte yandan Zeytinlik Hizmet Binası'nın açılmasıyla belediyenin birçok birimi tek çatı altında toplandı. Spor tesisleri, mezarlık alanları, itfaiye binaları ve sosyal tesislerde bakım ve yenileme çalışmaları sürerken, ilçelerde meydan düzenlemeleri ve yeni hizmet alanları hayata geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yatırım programında Karşıyaka Stadı, Opera Binası, Gaziemir Kültür Merkezi ve Çeşme Otel ve Kongre Merkezi gibi önemli projelere başlamayı planlıyor. Belediye, önümüzdeki dönemde de kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarla İzmir'in yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.