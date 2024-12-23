2024 yılı boyunca Türkiye’nin online yemek sipariş alışkanlıklarını gözler önüne seren çarpıcı veriler yeme-içme trendlerine yönelik eğilimi ortaya çıkardı. Yıl boyunca Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm olduİSTANBUL (İGFA) - Milyonlarca kullanıcısının damak zevkini, sektördeki değişimleri ve yeme-içme trendlerini ortaya koyan şirket, bu yıl da Türk mutfak kültürünün bir aynası olmaya devam etti.

Yemeksepeti, kullanıcı dostu platformu ve geniş ürün yelpazesiyle Türk mutfağının hem geleneksel hem de modern lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

2024 yılı verileri, ülkenin yemek kültüründeki çeşitliliği ve sektördeki dinamikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

TAVUK DÖNER YİNE ZİRVEDE!

2024 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm oldu. Global lezzetlerin etkisiyle Burger ve Pizza gibi seçenekler popülerliğini korurken, yerel tatlardan Lahmacun ve Çiğ Köfte de ilk 5'te yer almayı başardı.

En çok sipariş edilen yemekler Tavuk Döner Dürüm, Burger, Lahmacun, Pizza, Çiğ Köfte olurken, market ve mahalle siparişlerinde temel ihtiyaçlarda Sokak Simidi en çok tercih edilen ürün oldu. Maden Suyu ve Çikolatalı Gofret gibi günlük tüketim ürünleri de listeye girdi. Mahalle kategorisinde ise Beyaz Ekmek, Patates ve Maydanoz siparişlerde ilk sıralarda yer aldı, temel gıda ürünlerinin tüketiciler için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Tatlı siparişlerinde gençlerin favorisi olan Waffle, bu yıl da zirvede yer aldı.

Geleneksel tatlardan Baklava ve Sütlaç, modern lezzetlerle birlikte sıralamadaki yerini korudu.

Öte yandan Yemeksepeti verilerine göre tek siparişte en çok tercih edilen menü “Patatesli Yarım Porsiyon Ekmek Arası Köfte Menü” olurken, tek siparişte en yüksek tutar rekoru, 20.138 TL ile “Lokum Burger Menü” siparişiyle kırıldı. Şirketin yıl boyunca gerçekleştirdiği indirimler, kampanya kurguları ve sadakat programı YeClub ile kullanıcılarına toplam 7,7 milyar TL’lik ekonomik değer yarattı.

Geçen yıldan bu yana 2 katından fazla artış gösteren bu rakam, Yemeksepeti’nin kullanıcılarına sunduğu fırsat ve faydaların da en belirgin göstergesi oldu.